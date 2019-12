Aspettando Babbo Natale, laboratori creativi per i più piccoli

Natale si avvicina e l’associazione Sogno Numero2 aps Anteas ha organizzato, in prossimità delle feste natalizie, due laboratori creativi per bambini da 4 a 8 anni che si terranno a Treviso in via Borgo Mestre 107.



Ecco le proposte: Venerdì 13 dicembre, dalle 16.30 alle 18, "Bigliettini d’auguri" con carta e colla a forma di renna e di pupazzo di neve. Venerdì 20 dicembre, dalle 16.30 alle 18 il villaggio di Natale con cotone, cartoncino e carte veline. Un vero paesaggio natalizio. Il contributo spese è di 5 euro a laboratorio, compresi i materiali, e i lavori realizzati si porteranno a casa. Al termine verrà offerta la merenda a base di dolci natalizi. La partecipazione è di massimo 10 bambini a laboratorio ed è necessaria la prenotazione



Per informazioni e prenotazioni 336 656997 info@sogno2.it