La “Battaglia del Solstizio (15-23 giugno 1918)”

In occasione della ricorrenza del Centenario, continuano le serate sul tema della Grande Guerra proposte dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Farra di Soligo. Venerdì 9 giugno, alle ore 20.45, presso l'Auditorium “Santo Stefano” si terrà una serata dedicata alla “Battaglia del Solstizio (15-23 giugno 1918)” che, conosciuta anche come la “Seconda battaglia del Piave”, fu l'ultima importante offensiva dell'Impero Austro-Ungarico, prima della sua resa.

La battaglia del Solstizio, così definita poi da Gabriele d'Annunzio facendo riferimento al solstizio d'estate (che ogni anno cade il 20 o 21 giugno), fu una delle più importanti vittorie delle truppe italiane durante la Grande Guerra. La tentata offensiva austriaca si tramutò quindi in una pesantissima disfatta: tra morti, feriti e prigionieri gli austro-ungarici persero quasi 150.000 uomini. La battaglia fu tuttavia violentissima e anche le perdite italiane ammontarono a circa 90.000 uomini. Vista la situazione, la battaglia del Solstizio era l'ultima possibilità per gli austriaci di volgere a proprio favore le sorti della guerra, ma il suo fallimento, con un bilancio così pesante e nelle disastrose condizioni socio-economiche in cui versava l'Impero, significò in pratica l'inizio della fine. Dalla battaglia del Solstizio, infatti, trascorsero solo quattro mesi prima della vittoria finale dell'Italia a Vittorio Veneto.

L'evento sarà condotto dal Prof. Raffaello Spironelli, esperto di storia locale, e vedrà l'esibizione del Coro “San Lorenzo” di Farra di Soligo. “Sono ormai diverse le serate che in questi anni, come Amministrazione, abbiamo dedicato ai fatti della Grande Guerra nel nostro territorio e molti altri eventi sono in programma fino alla fine del 2018: il prossimo sarà il 7 luglio e parleremo del corpo degli Arditi” - dichiara Mattia Perencin, Assessore alla Cultura, e prosegue - “Ringrazio molto per la disponibilità il Professor Spironelli, che ci accompagnerà in queste serate con i racconti di quel momento, e il Coro San Lorenzo di Farra di Soligo, sempre sensibile a questo tipo di iniziative”. L'ingresso all'evento sarà libero.