Ben-essere bimbi: bambini sani, genitori felici

Durante la serata saranno regalate anche numerose ricette fai da te da poter fare a casa per rinforzare il sistema immunitario dei bambini

Tra gli argomenti trattati ci saranno anche :

-Antibiotico resistenza

-Prevenzione, la strategia migliore

-Alimentazione infantile,una scelta importante

-Alimenti si e Alimenti no

-Segni importanti da osservare nei bambini per riconoscere un problema

-Parassiti / Vermi intestinali

-Afte

-Coliche

-Eczemi

-Gastroenterite

-Deficit di attenzione e Iperattività

-Malattie da raffreddamento

-Bronchite

-Infezioni alle orecchie/otiti

-Piccola farmacia naturale , cosa non deve mai mancare in casa.

-Integrazioni necessarie



☎ Per info e iscrizioni: Robe Turche: tel. 3914360734 robeturche@gmail.com