Bolero flamenco: spettacolo con la grande star Lola Greco

ASOLO, Bolero flamenco il 21 agosto - Spettacolo con la grande star Lola Greco.



Sarà la splendida location del Cortile del Castello di Asolo ad ospitare, lunedì 21 agosto alle ore 21:00, tutto il fascino e tradizione del flamenco e della vera danza spagnola nello spettacolo con la star internazionale Lola Greco in ensemble con giovani talenti. E' una produzione Francesco Stochino Weiss con l'Academia Nacional de Danza, garanzia di elevata qualità artistica.



Lo spettacolo di nuova produzione nasce da un progetto di Lola Greco, a soli 19 anni già prima ballerina assoluta del Balletto Nazionale di Spagna e incoronata divina della danza spagnola dagli anni ’90. Il progetto porta in scena la sensualità delle ballerine, aggiunge la forza di un campione dello sport e si accompagna a una Flamenco Suite con tutte le danze più celebri: un tripudio di “vueltas” e “zapateado”, un evento unico da non perdere.



Un percorso che Lola Greco propone con Francesco Stochino Weiss, produttore di teatro, opera e danza, attivo nel mondo della danza spagnola da decenni e noto regista di eventi, con il quale collabora da oltre 25 anni. Assieme hanno condiviso tournée nei maggiori teatri del mondo, debuttando 9 titoli diversi in oltre 200 repliche.



INFO 393 8049144. Biglietti da 15€.

Prevendite online: www.ciaotickets.com/evento/bolero-flamenco-4