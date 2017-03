Incontro con l’autrice e book-signing “Paper Visions” di Elena Borghi

Sabato 1 Aprile, dalle 18 alla libreria Lovat di Villorba, sarà possibile assistere alla presentazione del libro “Paper Visions” edito da Logos Edizioni con la presenza in sala dell’autrice Elena Borghi, scenografa, illustratrice e nota paper artist che racconterà la sua vita e spiegherà il suo lavoro tra vetrine, fiori di carta e libri. Al termine del dibattito, condotto dal giornalista Brando Fioravanzi (TrevisoToday), Elena Borghi sarà a disposizione per una sessione di book-signing durante la quale i lettori potranno farsi autografare le copie del suo libro di recente uscita “Paper Visions” (#logosedizioni).

“Paper Visions” è una prima raccolta delle opere in carta dell’artista, che, tra le tante attività, progetta e crea mondi di carta per le vetrine degli eleganti negozi di Milano. Un libro in cui Elena Borghi fa emergere lo sviluppo e la personale analisi di ciò che la circonda e che viene affrontata attraverso il lento e meticoloso lavoro del paper-cutting, che lei stessa definisce un mantra.