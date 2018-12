Ca' di Rajo presenta "Iconema", un Tai con 100 anni di storia

Sabato 1 dicembre, ore 15.30, la cantina Ca' di Rajo presenta ICONEMA, un Tai Doc Piave limited edition che porta con sé circa 100 anni di storia: si tratta di un vino Tai ottenuto da uve di un vigneto, allevato a Bellussera, che risale ai primi anni del 900. Un vigneto di proprietà della famiglia Paladin di San Polo di Piave che la cantina ha “adottato” sostenendone la salvaguardia. Le radici di questo progetto, infatti, affondano, da circa un secolo, in mezzo ettaro di vigne a Bellussera, metodo di allevamento della vite, basato su una formidabile architettura di fili di ferro, messo a punto alla fine dell’800 e per decenni capace di caratterizzare l'architettura del paesaggio viticolo della sinistra Piave.

All’evento del 1 dicembre interverranno Diego Tomasi, ricercatore del Crea-VE, Centro di Ricerca Viticoltura e Enologia di Conegliano e Gianni Moriani, coordinatore del Master in Filosofia Cibo e Vino - Università San Raffaele di Milano. Entrambi sono autori – insieme ad Attilio Scienza, professore di viticoltura all’Università degli Studi di Milano – dello studio sulla Bellussera (La Bellussera, Antiga Edizioni, 2017).

Iconema è “la memoria storica di un territorio”, dell’annata 2017 sono state prodotte 3133 bottiglie da collezione e 100 magnum, numerate una ad una. Le uve, tutte raccolte a mano, sono state adagiate per 25 giorni sui graticci ad appassire per esaltare la complessità, la personalità e l’eleganza del nuovo vino. Ca’ di Rajo ha voluto rendere omaggio a questo esempio di architettura del paesaggio con un progetto che ha visto coinvolti circa 20 artisti che hanno dipinto 100 prestigiosi cofanetti in legno, scrigni d’arte che racchiuderanno altrettante magnum di Iconema dalla numero 1 alla numero 100.