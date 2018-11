I "Monocorda" al bar "Futuro" di Caerano: musica dall’aperitivo al dessert

Sabato 24 novembre i Monocorda vi terranno compagnia dall’aperitivo al dessert con tanta musica dal vivo. A partite dalle ore 19, infatti, i Monocorda si esibiranno al bar-risorante-pizzeria Futuro vicino alla rotonda di Caerano di San Marco. Il duo acustico Monocorda è composto da Silvia Bolzonello: voce, chitarra e percussioni e da Paolo Todoverto: chitarra, basso e cori, e propone brani famosi pop/rock anni 70-80-90, arrangiati con una coinvolgente sonorità dall'atmosfera celtica ed una piccola sezione di brani in chiave irlandese alternati a pezzi più dinamici e rockeggianti. La formazione, leggera e versatile è accompagnata all'occorrenza da piccoli strumenti a percussione. Per l’occasione, ad accompagnare il duo, ci saranno anche degli ospiti d’eccezione. Il bar ristorante pizzeria Futuro si trova in via Cadore n. 5 a Caerano di San Marco con ampia area dedicata a parcheggio.