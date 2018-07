APPUNTAMENTO LIVE IN PIAZZETTA,

Questa volta facciamo il giro del mondo con il cioccolato!



TRA CALICI E CIOCCOLATO -

Degustazione di vini biologici e di cioccolati dal mondo! Una golosa serata con Maela Bettini!



*********************************



Durante questa serata avrete la possibilità di assaggiare cioccolati provenienti da diverse parti del mondo, abbinati ai nostri vini biologici. Maela Bettini, Chocolate Taster IICCT certificata, ci accompagnerà durante questa serata, dedicata al quarto appuntamento di Live in Piazzetta, all’aria aperta e circondati dal vigneto. L’occasione ideale per fare il giro del mondo, comodamente seduti!



*********************************



Costo della serata: 20€

ISCRIZIONI ENTRO 24 AGOSTO 2018

EVENTO SU PRENOTAZIONE fino ad esaurimento posti

Per informazioni o prenotazioni marketing@lacantinapizzolato.com oppure 0422928166

IN CASO DI MALTEMPO L'EVENTO SI TERRA' ALL'INTERNO DELLA CANTINA.