L’anello del prosecco: passeggiata tra vigne e antichi casolari

L’Anello del Prosecco si snoda tra vigne, casolari, cantine, boschi e incantevoli borghi dell’area di Valdobbiadene. Ci addentreremo in un mondo fatto di natura e storia all’insegna della gioia. La gioia che promana dall’incontro con questa terra “benedetta”. L’escursione partirà da San Pietro di Barbozza, borgo composito sdraiato con paciose contorsioni sui colli ricamati dai vigneti, fino a raggiungere la località di Saccol. Lungo il cammino attraverseremo paesaggi di autentica bellezza, incontreremo i segni della storia rurale, civile e religiosa delle genti locali. La storia di uomini e donne che nella quotidianità dei comportamenti hanno segnato lo scorrere del tempo e modulato la vita di tutti i giorni. Un percorso che conduce tra le tante serpeggianti vigne che ci parlano di un tempo molteplice ricco di sfumature,di aneddoti e di amarotici retrogusti. Una scrittura disordinata e anarchica del paesaggio che si è incisa nel corso dei secoli con la penna del tempo condotta dalla mano dell’uomo e che ha dato vita alla meraviglia della Valdobbiadene.



RITROVO: di fronte alla Parrocchia di San Pietro di Barbozza, 31049 Valdobbiadene (TV).



DURATA: 3 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 13 per gli adulti. € 8 per i bambini e i ragazzi dagli 8 fino ai 14 anni. Fino ai 7 anni gratis.



LUNGHEZZA: 5 km

DIFFICOLTÀ: medio-facile. Adatto a partecipanti dai 7 anni in su.

DISLIVELLO: 200 m.

COME PARTECIPARE:



LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA E VA EFFETTUATA ENTRO DUE GIORNI PRIMA DELL’USCITA secondo una delle seguenti modalità:



- compilando il modulo al seguente link: https://bit.ly/2YaOPqT;

- scrivendo una email a giulia@beescover.com;

- inviando un messaggio su Whatsapp o telefonando al numero +39 324 5461686.



La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante. Il pagamento della quota di partecipazione verrà effettuato il giorno dell’escursione prima della partenza. Si chiede di avvertire il prima possibile in caso di rinuncia all’escursione.



CONTATTI

www.beescover.com

giulia@beescover.com

Whatsapp/tel.: +39 324 5461686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.beescover.com/dove/anello-del-prosecco-passeggiata-tra-vigne-e-antichi-casolari



CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE



In caso di maltempo o nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti l’organizzazione si riserva il diritto di annullare l’escursione. L’itinerario potrà variare in relazione alle condizioni meteorologiche e ambientali, oltre che per qualsiasi ragione legata alla sicurezza dei partecipanti.



Prima di partecipare alle nostre escursioni leggi con attenzione il regolamento https://www.beescover.com/regolamento-escursioni-beescover. La partecipazione alle nostre escursioni comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento e delle condizioni generali di contratto.



Cosa comprende

Accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica associata AIGAE.



Cosa non comprende

È escluso tutto quanto non espressamente indicato sopra.