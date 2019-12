Capodanno 2020: cenone e fuochi d'artificio alla barchessa di Villa Pola

La rinnovata Barchessa di Villa Pola, costruita nel 1718 dietro progetto dell’architetto veneziano Giorgio Massari, si candida a diventare una delle location più suggestive della Marca per iniziare il 2020 in un luogo ricco di storia senza rinunciare all’accoglienza informale che contraddistingue la fabbrica del gusto: Barch.

La serata inizierà alleore 20 con un aperitivo di benvenuto accompagnato dalla tromba del Maestro Ezio Casella, musicista dell’orchestra dell’Arena di Verona, per poi proseguire con la cena durante la quale avrai la possibilità di assaggiare le nostre birre artigianali Barch prodotte nei sotteranei della Barchessa, in un vero e proprio percorso degustativo in abbinamento ai piatti che i nostri cuochi hanno pensato esclusivamente per questa serata. Al termine della cena un ricco buffet di dolci consentirà di aspettare il 2020 in dolcezza, ma allo scoccare della mezzanotte il brindisi sarà accompagnato da uno spettacolo pirotecnico e dalla musica del Dj set fino al termine della serata. Immancabile il pensiero ai più piccoli, infatti per far godere a pieno la serata a tutti ci saranno le nostre animatrici Arianna, Fatime e Selena, che si occuperanno di loro intrattenendoli con giochi e iniziative dedicate (servizio attivo fino alle 01,30).