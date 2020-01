Carnevale di Carbonera - Sfilata carri allegorici

Fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, per la prima volta il Carnevale di Marca sbarca a Carbonera! La partenza dei carri è prevista alle ore 14.30 in Via degli Alpini (pasticceria), Via I Maggio, Via Roma, con arrivo in Piazza Fabris (davanti al Municipio) e festa con tutti i carri! In Piazza Fabris davanti al Municipio alle ore 14.30 ci saranno anche uno spettacolo di giocoleria e uno spettacolo per bambini a cura di Gino & Max!