Carnevale di Tarzo - Prima sfilata carri allegorici

E' tempo di Carnevale e non possono mancare le consuete sfilate dei carri allegorici! Il primo appuntamento nella marca è per Domenica 22 Gennaio ore 14.30 presso Tarzo, in piazza IV Novembre. Vi aspettiamo numerosi e ovviamente con tanta voglia di divertirvi!



Ulteriori informazioni: www.prolocotarzo.com