CastelfrancoSub celebra i suoi 30 anni con due eventi al Teatro Accademico

CastelfrancoSub celebra 30 anni di vita, sport, cultura e impegno sociale. Lo fa con due eventi culturali presentati al Teatro Accademico e dedicati all’amicizia, vero filo conduttore tra il passato e il presente dell’Associazione, realizzati in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Castelfranco Veneto. Si tratta di due eventi a ingresso gratuito, con assegnazione posti a partire dalle ore 16.



Sabato 21 gennaio 2017, ore 20.30 - "L'uomo e il suo universo"

Nel primo, dal titolo L’uomo e il suo universo, il fotografo Carlo De Agnoi ci racconterà con immagini, musica e brevi testi, il suo viaggio alla ricerca delle bellezze del Creato e della purezza delle relazioni umane, consegnandoci il suo “Messaggio in bottiglia”, un documento di altissima intensità emozionale. Durante questa serata, CastelfrancoSub presenterà il suo libro del trentennale: Storie d’acqua, eventi, viaggi subacquei e avventure di amici cresciuti attorno ad una passione.



Domenica 29 gennaio 2017, ore 18 - "Balene e delfini dei nostri mari"

Nel secondo, dal titolo Balene e delfini dei nostri mari proponiamo un viaggio di conoscenza del triangolo di mare che da Corsica, Toscana e Liguria si estende fino al Golfo del Leone, in cui vive una grande quantità di cetacei e balene. Il perché di questo affascinante mistero ci verrà svelato dalle biologhe del Tethys, Sabina Airoldi e Maddalena Jahoda, impegnate da trent’anni nella ricerca in quest’area del Mediterraneo. Nel corso della serata, inoltre, la dottoressa Jahoda presenterà il suo ultimo libro scientifico Le mie balene.