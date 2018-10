Cena Vegan con Marco Bortolon

Venerdì 9 Novembre alle ore 20.30 Spazio Caffelarte presenta: CENA VEGAN con lo Chef Marco Bortolon



Marco Bortolon - Vegan Chef & Consultant cucinerà per noi quattro piatti per esplorare i sapori della stagione; l'esperienza sarà completata dalla degustazione di vini naturali selezionati, abbinati e raccontati ai commensali da Omar di Vini Vinci.



﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Cena di quattro piatti e degustazione di tre vini a 40 euro.

Posti limitati, richiesta la prenotazione allo 0422 1740391.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏



Spazio Caffelarte è a Paese • TV, in Via Postumia 166 B