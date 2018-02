Arte e radicchio si incontrano nella storica cornice di Villa Emo

VEDELAGO Villa Emo crocevia della Strada del Radicchio: sarà infatti uno dei capolavori di Andrea Palladio, Patrimonio dell'Umanita, ad ospitare la tappa vedelaghese dei Cenacoli d'Arte, la rassegna di pittura, scultura e grafica che vedrà protagonisti ventidue artisti con prestigiose partecipazioni nelle mostre internazionali.

I Cenacoli di Vedelago, curati da Tant'Arte e promossi dalla Strada del Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco, si passeranno idealmente idealmente il testimone con quelli di Castelfranco, dove l'esposizione artistica legata al percorso enogastronomico, giunta alla sua seconda edizione, era presente fin dal 13 gennaio presso il foyer del Teatro Accademico: domenica 4 febbraio 2018 alle 10.30 l'inaugurazione in Villa Emo con la presentazione della storica d'arte Roberta Gubitosi. Lo stretto legame tra arte e buona tavola, in particolare il radicchio, sarà evidente grazie alla presenza, vicino a quadri e sculture, di un mercato di produttori agroalimentari locali che offriranno in assaggio le loro prelibatezze. Un appuntamento che si ripeterà anche domenica prossima con gli stessi orari di apertura di Villa Emo, ovvero dalle 10 alle 18. Ma non sarà l'unico momento: le sale affrescate ospiteranno venerdì 16 febbraio una Cena in Villa a posti limitati (45 euro a persona) centrata sulla degustazione dei prodotti della nostra terra, dalla zuppa di fagioli al tiramisù, con una selezione speciale di vini. Per informazioni e prenotazioni tel. 0423 476334 - info@villaemo.tv.it. La rassegna in Villa Emo si chiuderà il 18 febbraio.