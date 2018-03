Centro Shakti Pranic Healing - Fiera Biosalute

Come ogni anno il Centro Shakti Pranic Healing s​​ar​à​ present​e​ con uno stand alla Fiera BIOSALUTE di Santa Lucia di Piave (TV) c​he si svolge dal 9 all'11 marzo 2018​. Una preziosa occasione per tutti di invitare amici e parenti che desiderano fare la conoscenza delle preziose tecniche del Pranic Healing ed approfittare di un trattamento energetico. Consideratelo come un piccolo assaggio di purificazione del vostro corpo energetico per acquietare le tensioni, le rigidità ed uscire dal freddo invernale ritemprandosi prima dell'arrivo della primavera. Un trattamento più profondo e la pratica costante della Meditazione dei Cuori Gemelli consentono di accedere verso una sempre più profonda armonizzazione interiore e ad una dimensione di vera pacificazione. Se avete voglia e tempo per arricchire le vostre conoscenze e esperienze, BioSalute ha in programma ben 11 conferenze divulgative e di approfondimento ma soprattutto non mancate all’appuntamento di domenica 11 marzo alle ore 16:00 "Armonia e benessere con il Pranic Healing" con Laura Bordignon. Vi aspettiamo numerosi!!!

Namastè

