“Chicken& Jazz”, un nuovo Giovedì di Gusto al Gioja Lounge Bar

Aperitivo con speciali cicchetti a base di pollo nella terrazza estiva del Bhr Treviso Hotel e la musica live del gruppo “Eleonora Biasin Trio”: è questa la proposta del Gioja Lounge Bar per il “Giovedì di Gusto” del prossimo 8 Giugno. A partire dalle 19:30, si potranno gustare alette e salsiccia di pollo e galletto al barbecue preparati dallo chef del DiVino Osteria Trevigiana, Riccardo Aliceto, mentre i barman del Gioja Lounge bar misceleranno drinks e cocktails a regola d'arte. La serata sarà animata dalla performance live del gruppo “Eleonora Biasin Trio” con la bellissima voce di Eleonora Biasin accompagnata dalla chitarra di Attilio Pisarri e al piano elettrico di Gianfranco Rorato.

La serata avrà inizio alle ore 19:30. Ingresso libero, consumazione facoltativa. Piatto di alette di pollo, salsiccia di pollo e galletto al barbecue € 10,00. Per gruppi numerosi o per chi desidera un tavolo è consigliata la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni: Best Western Premier BHR Treviso Hotel, Centro Leonardo | Via Postumia Castellana, 2 | 31055 Quinto di Treviso (TV) | Italy, Tel +39 0422 3730 | Fax +39 0422 373999, www.bhrtrevisohotel.it