Cinema Insieme: proiezione di "Benvenuto A Marly-Gomont"

Per giovedì 17 agosto eSTIAMO INSIEME propone un appuntamento imperdibile di intrattenimento e scambio. Giornata dedicata al cinema con la proiezione del film "Benvenuto a Marly-Gomont". A seguire vi aspetta la ormai tradizionale merenda a base di solci e anguria!!



CI VEDIAMO GIOVEDÌ AL PARCO DI VIA DALMAZIA @ eSTIAMO INSIEME sempre con:

Mani Tese Treviso

Progetto Giovani Treviso

Volontarinsieme - CSV Treviso



Sotto qualche dettaglio tecnico sul film!

BENVENUTO A MARLY-GOMONT



Genere: Commedia, Drammatico

Durata: 96 minuti

Regista: Julien Rambaldi

Attori: Marc Zinga, Aïssa Maïga



"Nel 1975 Seyolo Zantoko, appena laureato medico da Kinshasa, coglie l'occasione di esercitare la

professione in un piccolo villaggio francese.Arrivati a Marly-Gomont, Seyolo e la famiglia si renderà

conto che la gente ha paura, non hanno mai visto africani nella loro vita da quella parti. Ma Seyolo è

determinato ad avere successo nella sua scommessa e farà ogni sforzo per conquistare la fiducia degli

abitanti del villaggio".