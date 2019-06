Il cinema all'aperto torna a Prato Fiera con i film di Chaplin e Wes Anderson

Cineforum Labirinto, in collaborazione con Prato in Fiera, organizza un ciclo di proiezioni all'aperto nel cuore del quartiere di Fiera. Lungo la Restera, al centro di Prato Fiera, si trova il Piccolo Circolo, una leggera struttura circense fruibile da chiunque si trovi a passare in uno dei luoghi più caratteristici di Treviso. A partire da metà giugno, il Piccolo Circo si trasformerà in un cinema all'aperto e ospiterà sonorizzazioni di antichi film comici, commedie molto divertenti e molto altro ancora.

Giovedì 13 giugno, alle 21.30, la programmazione del CineCirco verrà inaugurata dal film “Fantastic Mr Fox” di Wes Anderson, un capolavoro di cinema d’animazione in stop motion basato su un racconto di Roald Dahl. Il film racconta una favola per grandi e piccini, un colorato conflitto tra esseri umani e simpatici animali del sottobosco, capitanati da una volpe un po’ istintiva ma molto ingegnosa. La famiglia di Mr. Fox vive nelle cavità di un grande albero in cima alla collina che fronteggia gli stabilimenti dei più cattivi allevatori della zona: Boggins, Bunce e Bean. La natura selvatica di Mr. Fox gli impedisce di trovare soddisfazione nella carriera da giornalista e lo spingerà a mettersi nei guai saccheggiando i depositi dei suoi pericolosi dirimpettai. Una commedia per spettatori di tutte le età e una metafora della forza del vivere insieme attraverso le disavventure di una comunità di piccoli e divertenti animali. Giovedì 4 luglio, alle 21.30, ci sarà la possibilità di ammirare la genialità di un’icona del cinema muto, l’immortale Charlie Chaplin, lasciandosi andare anche ad un possibile confronto tra due fuoriclasse della risata. Al Piccolo Circo verrà proiettato il film “The Circus”, in cui il maldestro Charlot si troverà inconsapevolmente ad avere a che fare con ogni tipo di diavoleria circense e con un gigantesco leone in apparenza piuttosto interessato a divorarlo in un sol boccone. Il film di Chaplin verrà sonorizzato dal vivo dal pianista jazz Roberto Durante.

Giovedì 18 luglio, sempre alle ore 21.30, il Piccolo Circo di Prato Fiera ospiterà la proiezione di un film molto grazioso e divertente, ambientato tra le verdi colline d’Irlanda: “Svegliati Ned” di Kirk Jones. Una comunità di una piccolissimo paese irlandese è unita da un unico intento piuttosto disonesto: frodare l’organizzatore della lotteria nazionale per assicurarsi un montepremi straordinario che, purtroppo, non può essere incassata dal legittimo vincitore, il malcapitato Ned, perché morto d’infarto non appena scoperta in televisione la notizia della vincita. Una commedia spassosa, con un dark humour ingegnoso e mai banale, che spinge fin dai primi minuti a sostenere l’impresa fraudolenta degli abitanti di Tullymore.