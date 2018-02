Cinematoday: i migliori film da vedere a Treviso durante il fine settimana

TREVISO Il mese di febbraio procede spedito e così anche la programmazione cinematografica delle sale della nostra provincia che, in questo weekend, proietteranno tante novità interessanti a partire da uno dei film favoriti ai prossimi premi Oscar fino al nuovo lungometraggio di Gabriele Muccino, destinato a dominare il box office visto il suo prestigioso cast. Come sempre vi vogliamo suggerire i tre titoli che, secondo noi, meritano di essere visti nei cinema della Marca durante i prossimi giorni. Buona visione!

La forma dell'acqua

Il film che ha vinto il Leone d'oro all'ultima Mostra del cinema di Venezia, si prepara a fare incetta di premi Oscar dall'alto delle sue 13 nominations. Nel frattempo chi di voi non l'avesse già visto può scoprirne la bellezza nelle sale trevigiane. Il film è una favola romantica e struggente sull'incontro tra Elisa, giovane donna delle pulizie muta, e un mostro marino di grande intelligenza e sensibilità. Un'opera dalla portata estetica e morale esemplare che rinnova le affinità tra l'uomo e il mondo marino sulle note di un'indimenticabile colonna sonora firmata da Alexandre Desplat. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: "La forma dell'acqua" sarà proiettato al cinema Edera di Treviso, al Melies di Conegliano, al multisala Hesperia di Castelfranco e al The Space cinema di Silea.

A casa tutti bene

Frustrati, infelici e tutti inguaribilmente narcisisti, i personaggi di Muccino restano fedeli a loro stessi nel nuovo dramma familiare: "A casa tutti bene". Girato sull'isola di Ischia il lungometraggio ha il suo punto di forza più grande nella presenza di un prestigioso cast corale tra cui spiccano Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino, Stefania Sandrelli e Carolina Crescentini. Riunitisi per l'anniversario dei genitori sull'isola di Ischia, i componenti della numerosa famiglia protagonista del film finiranno al centro di una crisi di nervi che rischierà di compromettere per sempre i fragili equilibri di una situazione familiare idilliaca solo in apparenza. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: Il nuovo film di Muccino sarà proiettato al multisala Corso di Treviso, al Melies di Conegliano, al The Space Cinema di Silea e al multisala Manzoni di Paese.

The Party

Un appartamento, sette persone e mille segreti con altrettante bugie: il tutto nell'arco di una serata. Sono questi gli ingredienti alla base di "The Party", la nuova commedia firmata da Sally Potter, una pellicola dall'impianto teatrale che vibra di arguzia e cinismo come da miglior manuale di humor britannico. Un piccolo film imperdibile per tutti gli appassionati del genere con un cast di grandi attori tra cui brilla anche l'attore svizzero Bruno Ganz, mattatore assoluto del classico italiano "Pane e tulipani". "The Party è un gioiellino per veri intenditori. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: Il film sarà proiettato al cinema Edera di Treviso.