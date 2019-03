"Asfalto", il film sui costi umani della Pedemontana arriva al cinema

Asfalto, il film documentario che racconta i costi umani della Superstrada Pedemontana Veneta, arriva sul grande schermo a Montebelluna. Venerdì 29 marzo 2019, alle 21.00, il docufilm sarà proiettato al Cinema Italia Eden di Viale della Vittoria.

Approda a Montebelluna l’ultimo documentario di Dimitri Feltrin, regista e giornalista di Trevignano, il cui primo capitolo si è aggiudicato il premio come miglior cortometraggio veneto al concorso internazionale Fiati Corti 2018. Asfalto è un film-documentario che si compone di tre cortometraggi, ognuno dei quali autonomo, ma legato agli altri da un tema comune: la perdita della propria abitazione o della propria azienda a causa dell’esproprio subito a causa del passaggio di una grande opera: la Superstrada Pedemontana Veneta. Asfalto è un racconto intimo, personale, che, servendosi dello strumento della mediazione artistica attraverso la fotografia, mette al centro le persone, i loro vissuti, le loro aspirazioni, le emozioni, le gioie e le sofferenze.

Il cantiere della Superstrada Pedemontana Veneta attraversa le province di Vicenza e Treviso. Quasi 95 chilometri di asfalto stanno per coprire migliaia di ettari di campagna in 36 comuni, tra cui quello di Riese Pio X, dove sono ambientate le tre storie. Oltre a provocare effetti di carattere viabilistico e ambientale, la realizzazione dell'opera incide anche su tante storie private. Partendo dalla lettura delle foto di famiglia, Asfalto racconta il rapporto reciso tra le persone, protagoniste del documentario, e i luoghi che hanno fatto da scenario alle loro intense esistenze. L’appuntamento Asfalto al Cinema Italia Eden di Montebelluna è fissato per venerdì 29 marzo alle ore 20.30. In sala sarà presente anche l’autore del film, Dimitri Feltrin, che si renderà disponibile a un confronto con il pubblico. I biglietti si potranno acquistare direttamente al cinema, al prezzo di 5 euro. La rassegna dedicata alla Pedemontana continuerà sabato 13 aprile con la presentazione del libro di Paolo Malaguti, “Lungo la Pedemontana”, presso il capanno della GAST Campilonghi di via Zapparè a Montebelluna.