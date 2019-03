Climate strike, a contatto con terra e con il cosmo

#FridaysForFuture non è solo un movimento studentesco, ma è una presa di coscienza per tutti, i cambiamenti climatici sono ormai un'emergenza tangibile. Mentre il venerdì sarà dedicato alla Scuola, sabato 16 marzo abbiamo organizzato un pomeriggio aperto a tutti nella nostra cantina per sensibilizzare a questi mutamenti.



SABATO 16 MARZO



Ore 14:00 # A CONTATTO CON LA TERRA

Hills Nordic Walking vi guiderà nel ritrovare il contatto con la natura, respirare e incontrare alcune realtà del territorio costantemente impegnate nella salvaguardia del nostro Pianeta.

Partenza ore 14:00 - durata 2 ore - camminata medio/facile - Prenotazione obbligatoria



Dalle ore 15:00 # A CONTATTO CON IL COSMO

Che ne sarà delle stelle? Per quanto ancora riusciremo ad ammirarle?

Pleiadi porterà GLOBO, il suo Planetario mobile e condividerà con noi i segreti della volta celeste e di come i cambiamenti climatici rischiano di condizionarne la sua bellezza.

Dalle ore 15:00 fino alle 18:00 - Turni ogni mezz’ora - Max 25 persone/turno. E’ consigliata la prenotazione



Ore 18:00 Aperitivo conclusivo



Quota di partecipazione:

- Camminata + Planetario + Calice di Prosecco Bio 8,00€

- Planetario + Calice di Prosecco Bio 4,00 €

Bambini e ragazzi gratuiti fino ai 18 anni.

Il Ricavato verrà devoluto a Legambiente.



PRENOTAZIONI A: jessica.zanette@perlagewines.com

N.B. in caso di pioggia l'evento è annullato