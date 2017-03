Color & Design: corso gratuito sul colore e psicologia del colore applicata al design

Sogno Numero2 propone un corso gratuito di 4 lezioni sulla teoria del colore e il design con il seguente calendario: MARTEDI 21 e 28 Marzo / MARTEDI 11 e 18 Aprile dalle 20.00 alle 22.00 Gli argomenti delle lezioni: 1 - Cos'è il Colore e come si tratta, psicologia e teoria del Colore, esercizio pratico sull'uso del Colore 2 - Concetti per Costruire un Logo e Teoria per Utilizzare Strumenti Creativi per la Costruzione di un Logo 3 - Progettazione Pratica a Matita \ Penna e Studio sulla Costruzione di un Logo 4 - Riportare il logo fatto a matita \ penna su Illustrator con programma vettoriale (in questa lezione ai partecipanti è richiesto di portare il proprio PC o MAC con il programma Adobe Illustrator o Equivalente) Il Corso è Gratuito e riservato ai Soci Tesseramento all'Associazione euro 20 annuali E' obbligatoria la prenotazione a Roberto al 328.3658672 o info@sogno2.it