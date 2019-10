Colori e sapori d'autunno nel weekend a Quinto di Treviso

Quinto di Treviso si tinge a festa per la prima edizione di "Colori e sapori d'autunno". Un weekend che promuove le eccellenze agroalimentari della mite stagione autunnale e allieta gli ospiti con occasioni varie di divertimento, intrattenimento, gastronomia, natura e cultura.

Il programma si articola a partire da sabato 12 ottobre: la Pro Loco propone la nona edizione di "AMmbientarte in Ostiglia". Un pomeriggio a misura di bambino con attività ludiche e divertenti, immerse nel verde dell'omonima ciclo-pedonale. Per l'occasione la Pro Loco propone presso il chiosco golosità per i più piccoli. Si prosegue domenica 13 ottobre nella piazza del paese. L’intera giornata è deliziata dai piatti stagionali a cura della Pro Loco e da un variegato programma di intrattenimenti e attività per grandi e bambini. Il vicino percorso ciclo-pedonale Treviso-Ostiglia sarà protagonista di un'escursione naturalistica condotta da un'esperta una Guida Ambientale (su prenotazione).