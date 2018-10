Home Rock Bar compie dieci anni: grande festa in Fonderia

Il 31 ottobre all’Home Rock Bar di Treviso non si festeggia mai Halloween come fanno tutti gli altri locali, ma lo spirito controcorrente e la voglia di stupire regalano ogni anno speciali show e sorprese live mozzafiato.

Mercoledì sarà una festa molto più importante e significativa per l’eletto olimpo della musica, in particolar modo quest’anno, perché si celebrano ben dieci anni di attività e successi, è l’Home-B day. Il tema del party è sempre diverso e fino all’ultimo top secret, di certo non si vedranno zucche, streghe e fantasmi, troppo convenzionali per il team Hrb. «Possiamo darvi solo una certezza - dichiarano gli organizzatori – vi divertirete come non mai. Sarà una festa che lascerà il segno». L’Home Rock Bar si è distinto in questa intensa decade divenendo punto di riferimento veneto non solo per la migliore musica live, ma anche per gli originali spettacoli, come i Secret Show (sul palco artisti del calibro di Subsonica, Negrita, Elio e le Storie Tese, Giuliano Palma, Alex Britti), le feste “Fifties”, le serate a tema e le conventions dedicate alle più celebri band. Per gli amanti dell’arte invece ci sono le pittoresche Artguitar nights, mentre per gli sportivi le proiezioni delle partite sui megaschermi.

Ma Home non è “solo” questo. Oltre al suo originale pacchetto d’intrattenimento settimanale, a sorprendere è anche la sua ricca offerta gourmet. Il ristorante dell’Home offre ogni giorno quality food con materie prime di massima qualità e beverage selezionato, grazie alla passione e cura del personale di casa che quotidianamente propone prelibatezze per ogni palato, dalla colazione al pranzo, dalla cena al brunch domenicale. Non è quindi solo il palinsesto eventistico ad arricchirsi in questa nuova stagione, ma anche e soprattutto la cucina che si rinnova, ampliando le sue proposte culinarie. Una nuova convenzione di fast & task food che attinge alle fonti preziose della tradizione veneta, ma anche alla cultura gastronomica spagnola, interpretate con l’America style che contraddistingue da sempre l’Home come la grande novità della stagione, i piatti “Munchies”, ovvero creativi “meshup” di tapas e cicchetti rivisitati, dove non è più la solita piastra ad essere l’arma segreta della cucina, ma è proprio la Cucina, intesa come tradizione di pentole e forni, ingredienti freschi e lavorazioni, a comandarne la genuinità assoluta e la semplicità di ritrovare i sapori classici “nostrani” e “internazionali”, naturalmente “Home Made”.