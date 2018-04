Dal concerto del primo maggio a Roncade: Maria Antonietta arriva al New Age

RONCADE Il 20 aprile, con la data al Tpo di Bologna è iniziato il tour di Maria Antonietta che fa seguito alla pubblicazione del suo terzo disco in studio dal titolo "Deluderti". La serie di appuntamenti live organizzati da Bpm Concerti, proseguiranno poi a Torino, Roma, Pesaro per chiudersi a fine maggio a Milano al Mi Ami Festival 2018.

Tra le date del tour ci sarà anche Roncade, il 4 maggio, concerto in cui la giovane artista indipendente si esibirà sul palco del New Age club. “Per quanto tempo ho immaginato di suonare queste canzoni, di cantarle e di condividerle. Dopo mesi e mesi di lavoro, fatica, gioia, scoraggiamento ed entusiasmo siamo arrivati qui, in questo splendido punto e io farò del mio meglio per portarvi uno spettacolo denso di verità e di grazia” ha dichiarato di recente l'artista. Ad accompagnarla sul palco ci saranno: alla batteria Matteo “Tegu” Sideri, tastiere e violoncello Daniele Rossi, al basso Marco Imparato, chitarra elettrica Andrea Vescovi. Fonico: Fabio Grande. Luci: Andrea “Bobo" Amadei. La prova del fuoco per l'artista sarà quella di salire sul palco del Concerto del Primo Maggio in piazza di Porta San Giovanni in Laterano a Roma, il grande evento musicale in diretta su Rai 3 e Radio2 che potrebbe far scoprire la sua musica a migliaia di nuove persone. Un trampolino non indifferente proprio poche ore prima della sua esibizione in terra trevigiana.