Al teatro Comunale un concerto per le montagne bellunesi

Sabato 23 marzo, alle 21, al Teatro Comunale Mario del Monaco, si terrà il concerto “La Mia Terra”, progetto musicale inedito ideato in esclusiva dal maestro Diego Basso perla montagna veneta colpita dal violento nubifragio dell’autunno scorso, e promosso da Comune di Treviso, Fondazione Cassamarca e Teatro Stabile del Veneto.

Il concerto rientra fra le iniziative di solidarietà della Regione Veneto - Assessorato alla Cultura e Unione Interregionale Triveneta Agis, la cultura per la montagna veneta, e il ricavato sarà versato nel conto corrente denominato “Regione Veneto – Veneto in ginocchio per maltempo ott-nov. 2018”. Al “Del Monaco” si esibirà l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta da Diego Basso - protagonista di importanti progetti nei maggiori teatri italiani e stranieri e in tv nelle principali reti televisive (fra questi Sanremo Young), e direttore di orchestre nazionali e internazionali - Inoltre, verrà portato sul palco un’anteprima, a cura del Teatro Stabile del Veneto, dell’ultima opera dello scrittore padovano Matteo Righetto con le letture di Andrea Pennacchi. Sarà possibile acquistare i biglietti presso il ticket office del Teatro Comunale (tel. 0422.540480, biglietteria@teatrispa.it), di persona dal martedì al venerdì dalle 10 alle 14 e il sabato dalle 10 alle 12.30. Per telefono, invece, dal martedì al venerdì dalle 14.30 alle 16.30. Infine, la sera del concerto, a partire dalle 20 e fino all'inizio dell’evento. Per l’acquisto online è possibile consultare il sito web www.boxol.it/tulspa/it.