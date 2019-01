Damien McFly in concerto all'Osteria dei Giusti

Primo appuntamento del 2019 per inDipendenza Sonora, ancora una volta all'Osteria dei Giusti e all'insegna del cantautorato. Ospite della serata di venerdì 18 gennaio sarà Damien McFly (all'anagrafe Damiano Ferrari), musicista padovano che ha costruito il suo sound riarrangiando in chiave folk-­pop successi contemporanei della scena pop internazionale.

L’inaspettato successo ottenuto con questi brani l’ha portato a incidere e pubblicare quattro “Cover Collection”, realizzando per le cover più significative alcuni videoclip auto­prodotti. Il suo canale Youtube conta, a novembre 2018, quasi trentamila iscritti e più di sei milioni di visualizzazioni. In quattro anni di attività Damien ha collezionato più di cinquecento concerti tra Italia, Europa, Stati Uniti e Canada, partecipando a festival come You Bloom (Dublin, Irlanda), Green Meadows Festival (Peterborough UK), Hard Rock Rocks (Edinburgh UK), Carfest (Cheshire UK), Home Festival (IT), SXSW 2017­2018 (Austin, USA), Richmond film Festival 2017 (Richmond USA) e Canadian Music Week 2017­2018 (si è esibito a Nashville, Indianapolis e Chicago), poi in Europa dove ha toccato le capitali di diversi stati, tra cui Francia, Belgio, Olanda, Germania, Spagna, Irlanda e Regno Unito. Tra il 2015 e 2016 Damien si è esibito in diversi festival internazionali, tra i quali You Bloom (Dublin, Irlanda), Green Meadows Festival (Peterborough UK), Hard Rock Rocks (Edinburgh UK), Carfest (Cheshire UK), Home Festival (IT). Il 13 aprile 2018 è uscito il suo nuovo singolo “Leap”, accompagnato da un tour promozionale di più di 30 date che tocca Spagna, Belgio, Olanda, UK, Italia, USA e Canada. Il 7 dicembre 2018 ha presentato in anteprima il suo nuovo album, frutto di collaborazioni con produttori di fama internazionale. Ad aprire la sarata sarà Egon, giovane cantautrice pordenonese. La serata di venerdì sarà a ingresso gratuito a partire dalle ore 20. Per chi vuole ci sarà la possibilità di cenare all'Osteria dei Giusti. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 0422 718600.