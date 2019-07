Fausto Leali in concerto a Cimadolmo

Fausto Leali torna in concerto nella Marca. Sabato 13 luglio alle ore 21 si esibirà in piazza Martiri della Libertà a Cimadolmo per una serata di grande musica in compagnia dei suoi successi più celebri.

Grazie all'impegno e all'iniziativa della pro loco comunale, il celebre cantante di brani come "A chi", “Un’ora fa”, “Io amo”, “Mi manchi”, “Ti lascerò” e tanti altri si esibirà per una serata magica nel cuore dell'estate. A Francesca Salmieri il compito di aprire la serata. Oltre al concerto, si potrà mangiare all'aperto a pochi metri di distanza dal palco grazie alla collaborazione con la locanda "Da Rosa" e la trattoria "Da Rui". All'età di 74 anni, Fausto Leali, che in carriera ha pubblicato 26 album, è ancora una voce considerevole della musica leggera italiana con canzoni che hanno lasciato il segno nel panorama pop, rythm and blues e beat della musica italiana, sempre stimato ed apprezzato da moltissimi ascoltatori. I biglietti per il concerto di sabato 13 luglio sono disponibili al costo di 15 euro presso il Roxy Bar, in centro a Cimadolmo oppure telefonando al numero 3298593106.