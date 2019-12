Giorgio Barbarotta arriva in concerto al bistrot di NaturaSì

Giorgio Barbarotta sarà in concerto venerdì 6 dicembre alle ore 18:30 presso il Bistrot NaturaSì in viale Cadorna a Treviso. Il musicista trevigiano sarà accompagnato da Angelo Michieletto alla chitarra e Federica Capra al violino.

Ingresso gratuito, prenotazione tavoli consigliata al numero 0422 590861. Barbarotta, classe '72, propone da sempre canzoni originali in italiano a metà strada tra il rock, il folk e la canzone d'autore, in un connubio che ne caratterizza lo stile e la poetica, in continua ricerca di contaminazione e nuove forme espressive nel corso degli anni. Centinaia i concerti all'attivo in Italia e all'estero con la sua band e sei i cd di pezzi inediti pubblicati a suo nome, "Schegge (di vita propria)" 2005, "In centro al labirinto" 2008, "Verso est" 2009, "Snodo" 2011, "Un fedele ritratto" 2014, “L’arcipelago” 2016, oltre a due libri di poesie e racconti, “Tra le pieghe del giorno” 2007 (ed. Vianello), “Era Venere” 2009 (Happy Leader Int.).