A H-Farm studentessa organizza un concerto contro la violenza sulle donne

Risaltare la forza delle donne, accrescerne la confidenza e affermare, ancora una volta, No alla violenza, attraverso la forza vibrante e coinvolgente della musica, senza dare ulteriore adito ad estremismi basati sul concetto di “femminismo”. Woman is Human è il titolo del concerto di beneficenza organizzato da Ludovica, studentessa di 15 anni di H-International School, che sarà ospitato da H-Farm mercoledì 5 febbraio ore 16.40.

Fin dalla sua fondazione la scuola internazionale di H-Farm si è distinta dalle altre per l’unicità del metodo educativo e di apprendimento: oltre ad insegnare le materie tradizionali, H-IS favorisce e supporta gli studenti nel coltivare le soft skills e le proprie capacità attraverso workshop, laboratori e attività integrative. Alla fine del secondo anno di High School, gli studenti presentano i loro “personal project”, vere e proprie startup, alcune complete di business plan che proiettano i ragazzi direttamente nel mondo del lavoro. Ludovica, per il suo personal project, ha presentato l’organizzazione di un evento benefico che H-Farm ha accolto con gioia, mettendo a disposizione la sala The Hall per la location. «Con il mio concerto voglio avere un impatto positivo sulle idee delle persone. Più precisamente, credo che dovremmo prendere più coscienza che le donne sono esseri umani e che la musica può veramente aiutarci a fare la differenza» racconta Ludovica. Per assistere al concerto, aperto a tutti, è richiesto un contributo di 5 euro e una donazione volontaria. Il ricavato sarà devoluto all’associazione Alisei, che collabora con le Nazioni Unite per combattere le ingiustizie sociali e le violazioni dei diritti umani in tutto il mondo.