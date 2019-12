Concerto per l'Immacolata alla chiesa di Santa Maria in Colle

Il Punto nascite di Montebelluna ha organizzato per il giorno domenica 8 dicembre alle ore 16 un concerto dal titolo "l'Armonia della nascita" che si svolgerà presso la chiesa di Santa Maria in Colle a Montebelluna.

L'evento si propone l'obiettivo di promuovere una riflessione sulla maternità, creando un momento di condivisione e incontro, incentrato sulle emozioni e sentimenti che coinvolgono la donna e la famiglia tutta al momento dell'arrivo di una nuova vita. «La nostra volontà è quella di integrarci con la popolazione e poterla incontrare anche al di fuori della nostra attività istituzionale per manifestare la nostra vicinanza, creando un rapporto empatico e di sinergia che si rifletta nella qualità della cura. L'idea dell'evento musicale è nata perchè ben rappresenta "L'armonia" che si deve creare tra i componenti di una famiglia che accoglie e coloro che partecipano alla riuscita di una buona nascita. Ringraziamo, per la disponibilità dimostrata, gli artisti che hanno aderito con entusiasmo alla nostra proposta a titolo gratuito» spiega Mariagrazia Salmeri, direttore Uoc ginecologia ostetricia.

L'evento ha il patrocinio del Comune di Montebelluna oltre che ovviamente dell'Ulss 2 Marca trevigiana. «Eccellenza significa anche dedizione oltre i propri compiti professionali e anche questo è un esempio di come la nostra Ulss sia virtuosa – spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell’Ulss 2 Marca trevigiana – Invitiamo mamme, papà, nonni e tutti i componenti delle famiglie a partecipare a questa bellissima iniziativa. Un ringraziamento speciale va anche a Monsignor Antonio Genovese per aver messo a disposizione la suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria in Colle». Il programma del concerto "L'armonia della nascita" di Athena Ensemble formato dai soprani Santina Tomasello e Patrizia Vaccari, Marcella Ventura mezzo soprano, Anna Orlando voce recitante, Maurizio Da Col liuto e tiorba, Francesco Bravo organo. Ingresso libero.