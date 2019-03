Il rap di Masamasa si prepara a conquistare l'Home Rock Bar

Nato e cresciuto in Campania, laureato in Germania e ora stabilito a Milano, Masamasa, nome d’arte di Federico De Nicola, è un giovane ventenne con un approccio alla musica sin dall’età di dodici anni. Già all’attivo un ep dal nome “Ostbahnof” e due singoli rilasciati a inizio 2018, “Friendly”, “Contento” e “TIPAINDIE”, con cui ha ottenuto ottimi riscontri dal pubblico e dalla critica, raggiungendo fino alla top 5 nella playlist Viral 50 Italia su Spotify. Il tutto rilasciato e prodotto assieme al suo conterraneo producer simoo. Nell’estate dello stesso anno ha intrapreso un primo piccolo tour passando per i migliori festival italiani tra cui l'Home Festival, il MiAmi Festival, e l'Eleva Festival. Il 17 ottobre ha rilasciato IO&TRE, una playlist che racchiude tre nuovi singoli: Noi, Bilancia e Magnifico. Tre momenti della giornata differenti per tre brani realizzati in tre momenti diversi della vita di Masamasa e che inquadrano ciascuno a proprio modo molteplici sfaccettature del suo stile. Il 2019 sarà l’anno in cui il giovane emergente butterà le basi per raggiungere il suo obiettivo: diventare un nuovo punto di riferimento nella scena rap italiana. Il concerto sarà a ingresso gratuito. In apertura salirà sul palco Lee Odia.