Torna "Musica libera tutti": tre giorni di concerti a ingresso gratuito

Musica Libera Tutti, il festival organizzato dall’associazione Jtomo, è pronto a festeggiare la sua decima edizione. Tre giorni di concerti gratuiti, spettacolo e tanto divertimento presso gli impianti sportivi del Comune di Arcade. Dal 4 al 6 luglio.

Durante le tre serate, sul palco del festival saliranno alcuni artisti della scena indipendente italiana che nel corso del 2019 hanno avuto grandi soddisfazioni e favore del pubblico grazie alle loro uscite discografiche e alle loro performance live. La prima artista, giovedì 4 luglio, sarà Elisa “Erin” Bonomo, cantautrice e chitarrista veneziana che ha esordito nel 2016 con l’album “Antifragile”, interamente autoprodotto grazie a una campagna di crowdfunding. A Musica Libera Tutti, la cantante si esibirà in duo con il tastierista Alberto de Lazzari, ci farà ascoltare in anteprima brani che saranno contenuti nel suo prossimo disco. Il più grande e attesissimo ospite della serata sarà però Clavdio, all’anagrafe Claudio Rossetti, metalmeccanico romano con la passione della musica e della scrittura. Il suo brano d’esordio, “Cuore”, è stato trasmesso dalle principali radio nazionali e ha fatto raggiungere all’artista milioni di ascoltatori e visualizzazioni nelle principali piattaforme musicali on line. Non vediamo l’ora di sentire live i pezzi del suo album “Togliatti Boulevard”, uscito a marzo 2019 per Bomba Dischi, etichetta di importanti artisti come Calcutta, Carl Brave e Franco 126.

Ad aprire i live di venerdì 5 luglio, Lobby Boy, band del Progetto Musica Arcade che ci farà ascoltare i brani tratti dal loro disco “Home+Maid”. A seguire il sound acustico ma originale ed energico degli Hanky Panky. Loro stessi si definisco “acustic power trio” perché grazie all’utilizzo di ukulele, mandolino, balalaika e percussioni riescono a dare nuova forma a successi musicali di grandi artisti internazionali, come Police, Bob Marley, Pink Floyd e molti altri. Headliner della serata, Giancane, ex chitarrista della band Muro del Canto, oggi cauntautore dal grande senso dell’umorismo e dalla chiara vocazione country. A fine 2017 è uscito per Woodworm Label, “Ansia e Disagio”: un album che racchiude osservazioni pungenti, ironia e una profonda curiosità nei confronti degli stati ansiosi propri e altrui. Il live sarà uno spettacolo tutto da saltare e ballare a suon di folk’n’roll. Sabato 6 luglio, Musica Libera Tutti si trasformerà in una discoteca a cielo aperto per una serata all’insegna della migliore musica elettronica prodotta e suonata da artisti e dj ben conosciuti a Treviso e dintorni. Si inzia dall’orario aperitivo con il dj set di Andrea Bertolini, deejay e produttore che vanta collaborazioni con importanti nomi della scena musicale internazionale, come Joe T Vanelli, Benny Benassi e Motel Connection. A seguire Davide Vettori, fresco dall’esperienza al talent televisivo di Rai 2 The Voice of Italy nel team Morgan, ci proporrà i brani del suo nuovo album “Stato Brado”, uscito a inizio di quest’anno e che gli ha permesso di collaborare con lo stesso Andrea Bertolini, Pisti dei Motel Connetion, Madaski, I’m not a blonde e Pietro Berselli. Il suo live sarà uno spettacolo caratterizzato da un mix di musica elettronica e dance, di cantautorato italiano e di video-art. Successivamente salirà sul nostro palco un altro artista trevigiano: Dario Marturano, in arte Holograph. Il cui progetto nasce dall’esigenza di mescolare e integrare tra loro suono, design, elettronica e informatica. Nelle sue performance è sempre presente l’elemento luminoso, composto da cubi a led e neon, sincronizzati con la musica tramite Arduino, un microcontrollatore made in Italy. A Musica Libera Tutti potremmo ascoltare, guardare e ballare i brani tratti da “Frame”, l’album uscito ad aprile. Sarà uno spettacolo a 360 gradi.

La decima edizione del festival si concluderà con un dj set tutto da ballare: alla consolle Putano Hoffman con il suo Royal Rumble, un dj-live set basato principalmente sui più grandi successi di Chemical Brothers, Daft Punk e Prodigy, il tutto accompagnato da visual calibrati sul flusso della tracklist proposta dal dj. Durante tutta la manifestazione saranno presenti alcuni truck di Street Food che ci delizieranno con varie specialità sia dolci che salate, da accompagnare alle nostre fresche e dissetanti birre artigianali e ai nostri celeberrimi mojito. Nessuna scusa quindi per non venirci a trovare già dall’ora di cena. Non mancheranno, anche per questa edizione, gli spazi dedicati ai più piccoli con lo scivolo gonfiabile, le attività di animazione di Ludobus e l’area dedicata al mercatino e all’esposizione di prodotti di artigianato. L’ingresso, come gli anni scorsi, sarà libero e il ricavato delle offerte sarà devoluto in beneficenza all’Associazione disabili di Spresiano e Arcade onlus. La cittadinanza è invitata a partecipare. Durante tutta la manifestazione non mancheranno: street Food corner con truck pronti a soddisfare tutti i palati, 3 punti beverage con varietà di birre e cocktails, spazio kids con animazione e scivolo gonfiabile e una zona mercatino ricca di prodotti artigianali



