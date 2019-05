A Revine Lago torna l'appuntamento con "Note di primavera"

Evento di musica corale nell'auditorium della scuola primaria di Revine Lago con i cori: I DiesiS e il Coro dei Giovani di Santa Lucia di Piave.

Per una serata diversa, all'insegna della gioia e entusiasmo con due cori giovani ed energici. Una lezione-concerto davvero speciale per trascorrere una serata di musica in maniera diversa dal solito. Ingresso libero e aperto a tutti, seguirà rinfresco.