Emozioni in musica con l’Orchestra Symphoniae e il tenore Michele Manfrè

E’ fissato per domenica 7 luglio alle 21 nell’arena del Parco Cappelletto di Vedelago il quarto appuntamento con la rassegna estiva “Vedelago un’estate di emozioni in musica” promossa dall’amministrazione comunale di Vedelago – assessorato agli eventi promozionali in collaborazione con assessorato alla Cultura - assieme con la Pro Loco.

Un appuntamento che vedrà protagonisti in concerto l’Orchestra giovanile Symphoniae diretta dal Maestro Marcello Godi con la partecipazione del tenore Michele Manfrè. Spiega l’assessore agli eventi promozionali, Giorgio Marin: “Dopo l’incredibile successo dei primi tre appuntamenti diretti dal Maestro Basso, in particolare quello all’alba sul Sile della scorsa settimana, la rassegna estiva di Vedelago dà ora spazio agli allievi dell’associazione Symphoniae e al tenore Michele Manfrè per uno spettacolo emozionante centrato sula musica contemporanea. E’ un’ulteriore occasione per assistere ad un evento di qualità in una location eccezionale come quella dell’arena del parco Cappelletto”. Nata nel 2007 con l’obiettivo di salvaguardare le capacità e le conoscenze acquisite dai ragazzi, alunni del corso musicale della locale scuola media, l’associazione Symphoniae di Romano d’Ezzelino ha riscontrato sin dalla sua nascita notevole interesse sia da parte degli allievi appena usciti dalla scuola media, sia da parte di altri ragazzi che avevano con la musica un rapporto spesso da autodidatta.

Ad oggi l’attività didattica coinvolge circa 85 ragazzi, a partire dall’età di dieci anni, mentre l’Orchestra Giovanile Symphoniae rappresenta l’attività di eccellenza dell’associazione che, attraverso l’approfondimento della cultura musicale e strumentale, dà vita ad un’esperienza di musica d’insieme stimolante e trainante che si svolge in vari contesti: dai teatri alle chiese, dalle location esclusive agli spettacoli all'aperto. Sono circa 50 i componenti dell’orchestra, diretti dal M° Marcello Godi - anche insegnante e arrangiatore - selezionati tra i migliori dei corsi, di età compresa tra i 14 ed i 22 anni, a cui si aggiungono alcuni musicisti professionisti che contribuiscono ad accrescere la qualità dell’orchestra. Dopo un avvio solo orchestrale, negli ultimi anni l’arrivo di cantanti adulti ha permesso all'orchestra di cimentarsi nei più svariati generi, dalla musica leggera alla lirica. «E’ un grande onore per noi poter far parte di questa interessante rassegna estiva in cui proporremo un repertorio leggero e contemporaneo con brani di artisti conosciuti capaci di emozionare e creare suggestione» commenta il Maestro Marcello Godi. Sul palco, assieme all'Orchestra, domenica, ci sarà anche il tenore vedelaghese, Michele Manfrè, che da anni collabora con l’associazione che proporrà nell'occasione alcuni brani e che commenta: «Questi eventi che all'apparenza possono rimandare alla consuetudine, in realtà hanno l’intento di riproporre brani già noti in una chiave nuova, inedita ed originale. Lo spirito è sempre quello di emozionarci e far emozionare».