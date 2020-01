Radiogolden, weekend in musica: sabato il tributo a David Bowie

Venerdì 10 gennaio alle 21.30 al Radiogolden di Conegliano concerto della Massimo Francescon Band, progetto musicale che nasce nel 2013 attorno alla figura del cantautore trevigiano Massimo Francescon.

Nel 2014 con la canzone “Babi”, opera che tratta il problema della violenza sulle donne, la Massimo Francescon Band si aggiudica il premio “Voci Nuove 2014” che ha visto la serata della finale al teatro “Da Ponte” di Vittorio Veneto. A settembre del 2015 esce il primo lavoro del gruppo, secondo del cantautore, “Cuore Nero”, supporto coprodotto dalla band e dall’etichetta Lizard la Luna e i Falò, che tocca i risvolti negativi che il conformismo insinua nella nostra moderna società. Nel 2016 la Band produce il video e singolo “Sognando la Rivoluzione” che racconta i fatti accaduti nella scuola Diaz durante il Genova G8 2001. Nello stesso anno la Band arriva in finale al Parco della Musica di Roma del "Premio Fabrizio De Andrè". Nel 2017 la Massimo Francescon Band con il brano "Sognando la Rivoluzione" vince il Premio Nazionale "Botteghe d'Autore" e il Premio "Web Social 2017 Una Canzone per Amnesty International" al festival "Voci per la Libertà"...sempre nel 2017 la Band riceve il riconoscimento "Stefano Ronzani" al Festival Nazionale "Rock Targato Italia" e partecipa alla Compilation R.T.I uscita il 15 dicembre. La Band nel 2018 ha partecipato a Sanremo Rock e ad Emergenza Festival Italia.

Sabato 11 gennaio a partire dalle 21 il locale dedica l’intera serata alla musica e all’arte di David Bowie, scomparso il 10 gennaio di quattro anni fa. La dj trevigiana Teknoire e il friulano Major Tom omaggeranno il Duca Bianco con una selezione di brani tratti dalla sua cinquantennale carriera, intervallati da canzoni di musicisti e band che hanno percorso con lui alcuni tratti di carriera, condiviso percorsi musicali e che hanno subito la sua magnetica influenza.