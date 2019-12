Villorba, fine settimana all'insegna dei concerti natalizi

Saranno due gli appuntamenti, ad ingresso libero, dedicati a chi ama la musica e il canto in programma nel prossimo fine settimana a Catena di Villorba nell’Auditorium Mario del Monaco.

Il primo è a calendario sabato 21 dicembre alle ore 18 ed è “Natale in Musica”: concerto organizzato dal Gruppo “Nuove Voci” sotto la direzione artistica della di Massimina Marescotti, avrà come protagonisti p il pianoforte classico e la musica da camera, il canto lirico e quello moderno. Il secondo appuntamento, dal titolo “Concerto di Natale”è invece programmato per domenica 22 dicembre, sempre alle ore 18 concerto, e prevede l’esibizione del coro Vox Nova diretto da Daniela Pellizzari.