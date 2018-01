A Conegliano la presentazione del libro "La nascita di un fiupa"

Nella sede Anpep di Conegliano, in via Padova 37, venerdì 26 gennaio alle 20,30, viene presentato il libro di Mario Gasparini “La nascita di un Fiupa”, dove per “Fiupa” si intende “figlio della lupa”. Si tratta di un’autobiografia parziale che Mario Gasparini, medico ginecologo e psicologo, ha concepito come un viaggio, inizialmente immaginario nell’utero materno, che poi racconta della nascita e dei primi passi nella vita, fino all’adolescenza. Nel libro, la parte del leone la fa il periodo prenatale dove la fantasia dell’autore si avvale delle conoscenze del medico per narrare il percorso della vita con leggerezza e ironia. E non a caso, per la presentazione del libro, è stato scelto Gino Soldera, presidente dell’Associazione Nazionale di Psicologia ed Educazione Prenatale, tra i massimi esperti del settore. È consigliato prenotare la propria presenza ai numeri 043873429 e 3387740341.