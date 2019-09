MGF: Un’altra voce nel coro! Convegno sulle mutilazioni genitali femminili. Conoscere per riconoscere ed agire

Oltre duecento milioni di bambine e donne tuttora in vita hanno subito le MGF (Mutilazioni Genitali Femminili) in trenta Paesi tra Africa, Medio Oriente ed Asia.

Secondo un’indagine condotta nell’ambito del progetto Daphne MGF-Prev (coordinamento affidato in Italia all’Università degli Studi di Milano – Bicocca) finalizzata alla stima della reale dimensione del fenomeno delle MGF nel nostro Paese, l’Italia è uno dei Paesi che ospita il maggior numero di donne escisse in Europa , a seguito di un consistente flusso migratorio femminile proveniente da Paesi ad alta prevalenza di mutilazioni genitali femminili come l’Egitto, la Nigeria, l’Etiopia e il Senegal.

Secondo i dati più recenti dell’ISTAT, gli stranieri originari dai Paesi in cui vengono praticate le MGF residenti in Italia al 1° gennaio 2016 erano circa 492.500, di cui 164.500 di sesso femminile e 328.000 di sesso maschile.

Gli stranieri residenti a Treviso al 1° gennaio 2018 sono 11.779 e rappresentano il 13,9% della popolazione residente. Di questi più del 10% provenienti da paesi in cui si praticano MGF.

Il progetto Before the After

Il Progetto Before the after, realizzato a Treviso dal Gruppo Locale di Treviso Base Actionaid, con la collaborazione del partner tecnico La Esse e delle associazioni facenti parte del Tavolo MGF Treviso, è nato con l’obiettivo di realizzare un percorso di empowerment di comunità relativo al tema delle MGF.

Sono state quindi attivate tre dimensioni di lavoro:

Lavoro di rete con le realtà del territorio per agire sul tema della conoscenza, della prevenzione e contrasto alle MGF Coinvolgimento di donne provenienti da Paesi a rischi pratica scissoria, facilitando la socializzazione tra loro così che potessero diventare veicoli di percorsi di riflessione e azione. Il progetto ha avuto come obiettivo collaterale e fondamentale allo stesso tempo, quello di unire e consolidare il tessuto associativo di Treviso già attivo sui temi dei diritti delle donne e della parità di genere, accrescendo le capacità e le qualità degli attivisti locali nel rispondere alle esigenze del territorio e generare dinamiche di rete.