Coro "Voci dal mondo" - 5^ edizione di Marzo in Musica

Al via la Rassegna concertistica intitolata “Marzo in Musica 2019”, organizzata dall’Associazione Culturale “Chromatica” di Zero Branco, in collaborazione con l’Assessorato Comunale alla Cultura. L’offerta musicale di quest’anno è davvero molto ricca e variegata: tre appuntamenti alla domenica pomeriggio, alle ore 17.00, presso il Teatro “G. Comisso” di Zero Branco. Aprirà la Rassegna, domenica 3 marzo, il Coro “Voci dal Mondo” diretto dalla Maestra Giuseppina Casarin. L'esperienza del Coro Voci dal Mondo nasce nel 2008 nel difficile quartiere di Via Piave a Mestre come progetto socioculturale promosso dal Servizio Etam - Politiche sociali del Comune di Venezia assieme al Gruppo di Lavoro di via Piave (un gruppo di cittadini attivi nel quartiere). Il Coro ha sviluppato e consolidato nel tempo una solida pratica di “Comunità Musicale” pensando il canto e la musica come territorio di incontro e scambio tra persone di etnie, culture, tradizioni, religioni ed età diverse. Il repertorio che presentano alla Rassegna è un insieme di canti e Musiche tradizionali dal mondo.

IL PROGRAMMA

U Po pag po (Nigeria)

Anguelanti (Veneto)

Jemba (Costa d'Avorio)

Fosamu (Nigeria)

Donja (Moldavia)

Aidunja (Egitto)

L'uguaglianza (Italia)

Bella figliola (Italia)

Signuruzzu (Italia)

..e tanti altri canti di tradizione orale!!

Gallery