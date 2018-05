Corsi Voicecheck

Dall’esperienza musicale della cantante Silvia Bolzonello, unitamente ai materiali raccolti dalla pratica del Reiki, è nato il progetto "VOICECHECK", un percorso che oltre a fornire nozioni di tecnica, basate sul metodo Estill Voice, lavora sulla consapevolezza della tua energia vocale attraverso il trattamento del Quinto Chakra, il chakra della gola. La gola è in centro emotivo importante: è associato alla capacità di comunicazione e di espressione, sia a livello della parola che delle forme artistiche, in particolare musica, danza, recitazione. Infatti è tramite la parola, il riso e il pianto che diamo sfogo a idee, opinioni e sensazioni.

Riequilibra il quinto chakra... riconosci le tue emozioni... libera la tua voce!

I corsi individuali si terranno a Biadene di Montebelluna.

Per informazioni: Silvia telefono 347.4737431 mail: silvia272006@libero.it

