LUNEDI 27/3/2017 alle ore 20:00, INIZIA Corso di 1° Livello per Assaggiatori di Vino - 2017 HOTEL&RESIDENCE "LE TERRAZZE" VILLORBA Sono aperte le iscrizioni per il nuovo corso di I° livello per il conseguimento della Patente di "Assaggiatore di Vino"(riconoscimento giuridico D.P.R. 8/7/1981 n. 563) e conseguente iscrizione all'Albo Nazionale degli Assaggiatori di Vino. Il corso si articolerà in 18 lezioni teorico-pratiche con frequenza alternata bisettimanale e settimanale dalle ore 20.00 alle ore 22.00/22.30 Complessivamente saranno degustati oltre 70 vini. Dopo le 18 lezioni è prevista la sessione d'esame con prova scritta e prova di degustazione di 5 vini. A tutti i corsisti sarà applicato un prezzo "dedicato" per tutte le serate mensili di degustazione. Il corso è aperto a tutti, anche a chi è privo di qualsiasi esperienza! Vi aspettiamo numerosi!!! La quota di partecipazione è comprensiva di: Iscrizione all'Onav per due anni (2017-2018), abbonamento biennale alla rivista L'Assaggiatore, testo e materiale didattico, valigetta Onav con i 6 calici da degustazione. Libro "i 65 anni di Onav" Per informazioni e la RICHIESTA DEL MODULO DI ISCRIZIONE (necessario per ufficializzare l'iscrizione) contattare la DIREZIONE CORSO: Enot. Alessandro Buso cell. 348-9349781 - treviso@onav.it