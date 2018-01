Link - Per Ableton & Serato Dj

Link - per Ableton & Serato

Corso \ Laboratorio per vedere il funzionamento del Protocollo Link sia per Serato DJ che per Ableton.

Durante il corso Assieme a Roberto Sorbara - DJ Sorbara dei Corsi DJ Treviso, proveremo e sperimenteremo un pò di soluzioni che si possono fare con questo sistema di comunicazione WiFi con i Software Ableton e Serato DJ.



Il Corso è per Max 3 o 4 Persone a Sera e si farà al raggiungimento minimo di persone e si terrà Mercoledì 24 o Giovedì 25 o Venerdì 26 - dalle 20 alle 22.30 presso Officina Libera Delle Idee in Via E. Mattei 29/A a Quinto di Treviso

Il Costo Sarà di 50 Euro per le due ore di corso \ laboratorio



E' obbligatoria la prenotazione a Roberto Sorbara al 328.3658672 - info@robertosorbara.com - www.robertosorbara.com