Corso di nordic walking

Corso Base per principianti e chi non conosce il Nordic Walking e vuole imparare la tecnica.

Durata: 3 lezioni di 90 minuti ciascuna



Costo: euro 50 (non inclusivi di iscrizione a Strada Facendo)



Sabato 6 luglio ore 17

Domenica 7 luglio ore 9

Sabato 13 luglio ore 17

Posti disponibili: 8