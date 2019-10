Partirà il 15 ottobre 2019 il corso “Orto Bio: tecniche di difesa” organizzato dall’Associazione Frazionale di Salvarosa in collaborazione con la Scuola Esperienziale Itinerante di Agricoltura Biologica. Un corso in 6 lezioni di un’ora e mezza ciascuna dedicate all’orto bilogico domestico. Le lezioni si svolgeranno dalle 18.30 alle 20 alle Scuole Elementari di Salvarosa di Castelfranco Veneto con questo calendario: martedì 15, 22 e 29 ottobre; martedì 12, 19, 26 novembre. Conduce Corinna Raganato, agroecologa e tecnico controllore di agricoltura biologica. “Il corso è rivolto ad appassionati dell’orticoltura e ha come obiettivo quello di fornire conoscenze sulle tecniche di monitoraggio - spiega Raganato - controllo e difesa dagli organismi dannosi nelle colture dell'orto familiare, applicando i metodi dell’agroecologia. Sarà posta particolare attenzione alle colture autunno-vernine come radicchio, verza, cavoli, porro ecc. Per partecipare non è richiesta nessuna conoscenza di base delle tecniche di coltivazione della terra”.

Per informazioni e iscrizioni scrivere una mail a corinnaraganato@agroecologa.com o chiamare il numero 329.2141310