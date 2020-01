Corso di Qi Gong, al via le lezioni aperte a tutti

Corso di Qui Gong a Crocetta del Montello. A fine giornata siete tesi e stressati dal lavoro e degli impegni? Questa antica ginnastica medica cinese può migliorare la risposta dell’organismo allo stress ed alle malattie con l’uso del respiro e delle energie interne, aiuta il riallineamento posturale e il mantenimento di buona forma fisica. Insegna l'automassaggio e la meditazione rilassante. Può essere praticata a qualunque età e senza preparazione specifica. In collaborazione con l'insegnante Salvatore A. Messina.



📆GIORNI ED ORARI

Tutti i giovedì dalle 20.30 alle 21.30, dal 16 gennaio al 30 aprile, per un totale di 16 lezioni,



🏫LUOGO

Le lezioni si terranno nella Barchessa di Villa Pontello.

Via Pontello 27, Crocetta del Montello, TV.



💰COSTI

il costo totale del corso è di € 150, la prima lezione è gratuita! Inoltre, se ti iscrivi la sera stessa della presentazione ci sarà uno sconto.

È obbligatoria la quota associativa di iscrizione di € 10, sarà valida fino al 31 dicembre 2020.



✒️ISCRIVITI sul nostro sito oppure scrivici ai contatti sottostanti, ti risponderemo il prima possibile.

What's app: 3426723680 - Michael

Mail: associazioneculturaleanima@gmail.com

sito: http://associazioneculturaleanima.it/qi-gong/

Gallery