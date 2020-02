Corso di wine experience: degustazioni, abbinamenti e curiosità

Sesta edizione del corso di wine experience, degustazioni e abbinamenti al cibo nella Cantina Pizzolato di Via IV Novembre a Villorba. Il programma prevede 4 lezioni in 4 serate dalle 20 alle 23 con differenti temi e approfondimenti.

Il corso di wine experience è rivolto a tutti, appassionati e non, a chi vuole mettersi in gioco e scoprire molto di più sul mondo del vino, a chi ne sa già qualcosa e vuole approfondire un tema attraverso altre numerose degustazioni, a chi vuole riuscire ad abbinare il vino giusto al piatto giusto! Tantissime le curiosità e gli argomenti che affronteremo insieme.

PROGRAMMA COMPLETO

1° Lezione | 5 marzo dalle ore 20

"PARTIAMO CON BRIO"

Un pò di teoria: Come si vinifica un vino spumante: metodo charmat e metodo classico. Il senso e l'origine dell'acidità con la degustazione di 4 vini spumanti.

Abbinamento Food: Tartare di pesce crudo.

Curiosità della serata: Tutti i segreti per un ottimo servizio di un vino spumante.



2° Lezione | 12 marzo dalle ore 20

"I VINI E IL MARE"

Un pò di teoria: I difetti del vino. Metodo di vinificazione dei vini bianchi fermi. Il senso e l'origine della sapidità con la degustazione di 4 vini bianchi fermi.

Abbinamento Food: Pesce al cartoccio.

Curiosità della serata: Tutti i segreti per un ottimo servizio di un vino bianco.



3° Lezione | 19 marzo dalle ore 20

"LA FORZA DEI ROSSI"

Un pò di teoria: Vinificazione e affinamento dei vini rossi d'annata. Il senso e l'origine della tannicità con la degustazione di 4 vini rossi.

Abbinamento Food: Abbinamento di carne.

Curiosità della serata: Come si conservano i vini rossi d'annata.



4° Lezione | 26 marzo dalle ore 20

"DULCIS IN FUNDO"

Un pò di teoria: Vinificazione e nozioni sul mondo dei vini dolci e passiti. Il senso e l'origine della dolcezza con la degustazione di 4 vini dolci e passiti.

Abbinamento Food: Selezione di formaggi e dolci.

Curiosità della serata: Il packaging del vino: dal tappo all'etichetta.



IL CORSO E' UN'OTTIMA IDEA REGALO: noi ti daremo il coupon regalo da consegnare a chi vuoi!

VINI IN DEGUSTAZIONE ITALIANI E ESTERI CON CERTIFICAZIONE BIOLOGICA.

ADESIONI ENTRO IL 29 FEBBRAIO 2020

RELATORI: Sabrina Rodelli e Leonardo Baldasso, sommelier FISAR e wine lovers.

in collaborazione con GeG Gastronomia Catering



COSTO e ISCRIZIONI

Possibilità di acquistare le serate singolarmente e/o di regalare il corso con un coupon personalizzato dal nostro staff:

COSTO A SERATA: 50,00 €

COSTO INTERO: 150,00 €

compresi i materiali didattici, i vini in degustazione e gli abbinamenti.



PAGAMENTO

Potrete iscrivervi pagando anticipatamente:

- Presso il Wine shop di Villorba in Via IV Novembre, 12 Villorba oppure

- tramite il link al nostro sito internet: https://www.lacantinapizzolato.com/vini/promozioni/



INFO

welcome@lacantinapizzolato.com oppure 0422928166

