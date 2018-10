Cosa fare a Treviso e provincia ad Halloween: sarà "dolcetto o scherzetto"?

Non sapete cosa fare il giorno di Hallowen, il prossimo mercoledì 31 ottobre? Beh, forse noi abbiamo la soluzione per voi! Ecco qui di seguito una selezione di eventi che la Marca trevigiana offre per la festa più paurosa dell'anno! Sarà "dolcetto o schezetto"?

TREVISO - Pe ril capoluogo, la prima serata che vi segnaliamo è quella dell'Home Rock Bar in zona Fonderia che presenta "Home B-Day 2018 – 10th Anniversary", mentre all'Eden Cafè appena fuori mura ci sarà "Halloween Night \ Five Monsters Dj" tra balli sfrenati e musiche ipnotiche! Per i più piccini, invece, non perdete "La notte di Halloween tra Parco e Teatro" con appuntamenti sia al Parco degli Alberi Parlanti che al Teatro Sant'Anna! Per il binomio ristorante messicano-Halloween c'è poi "Halloween party" all'Habanero, mentre in centro città appuntamento al Dump con "Halloween Night w/ Nicespare live + Dj Dondi". E ancora la "Festa di Halloween" all'Orobasilico sul Terraglio per una festa da brividi, tra ragnatele, palloncini e streghe con, per i bambini, giochi spettrali, balli e sfilata delle maschere più belle, oltre al trucca-bimbi che trasformerà i piccoli in "mostri" temibili...e per finire, gadget per tutti! Occhio poi a: "Halloween Night" a La Pace in pieno centro storico con la presenza della Distilleria Nardini e il "Día de los Muertos" al Naschos Pub con un menu a tema, birre speciali e cocktails! Infine, la serata forse più attesa è quella del nuovo locale in Fonderia, Radika, che presenta "Halloween Night・Benny Benassi"!

PROVINCIA - Apriamo subito con la grande festa organizzata al New Age di Roncade, ossia "I love Rock and Roll party - Halloween Edition" con tutte le hit, i video, i film e le mode che hanno fatto la storia del rock! A Godega di Sant'Urbano c'è invece "Halloween Party a Villa Pera" con dj-set, stuzzichini e spaghettata di mezzanotte! Se siete poi dalle parti di Gorgo al Monticano state attenti a "inBlack Ritual Halloween 2018" a Villa Foscarini con cena-spettacolo e tutti rigorosamente vestiti di nero per ballare; mentre a Spresiano è l'ora di "Halloween 2018" al ristorante Da Domenico con dj-set e premio per la maschera più bella! E ancora, se volete ballare, l'appuntamento giusto potrebbe essere ad Asolo con "Halloween" al Quadrifoglio con cena, balli e musica! Per quanto riguarda poi l'area di San Biagio di Callalta occhio ad "Halloween Party - Oblique" all'Coccio Pesto con musica e street-food, mentre alla discoteca Supersonic occhio a "90 Wonderland Black Halloween" per una vera e propria ondata di musica e spettacolo, una festa ricca di animazione, dj-set, ballerini, personaggi fantastici degli anni 90, gadgets, effetti speciali e un super video show! A Zenson di Piave poi, appuntamento diverso dal solito con "Halloween A 4 Zampe" alla Trattoria S. Antonio per una cena di beneficenza a favore dei piccoli amici pelosi ospiti del Rifugio Fidoamico.

Ancora poco convinti? Avete dubbi? Allora continuiamo con: il "Late Halloween Party + Notte dell'Assenzio" a Ponte di Piave all'Osteria al Platano con premio per il miglior travestimento; "Halloween Live" al Wine Bar Centrale di Varago; "Halloween Party" al Due Colonne di Istrana; "Alpha Beta Gamma | Episodio #3 - Halloween" all'Osteria da Tocchetto a Montebelluna per una notte dedicata a tutti i film e cartoni animati che ci hanno fatto sognare da bambini e ragazzi; "Halloween Party" al Galvim di Vittorio Veneto; "Halloween Al Centrale" alla nota pizzeria di Dosson come ogni anno che si rispetti; "Fear at the orphanage | Horror event" a Crocetta del Montello per un percorso per gruppi a piedi stile tunnel dell'orrore della durata di 45 minuti circa; "Serata Helloween" al TheBar di Breda di Piave; "Halloween Weekend" al Krach Pub di Monastier; "Halloween 2018" alla discoteca Odissea-Anima di Spresiano e anche "Halloween 2018 - La notte più terrificante del Triveneto!" alla discoteca Diamantik di Gaiarine; "Halloween Party for Families" all'Osteria alla Sicilia - Casa Vian di Dosson e pure l'attesa "Cena con Delitto - Halloween Edition" a Villa Braida di Mogliano Veneto! Infine, attenzione anche a Halloween Dinner Show" al Castello Papadopoli Giol di San Polo di Piave con una grande cena spettacolo e ad "Halloween in Baracheta" a Revine Lago pressi Ai Cadelach!