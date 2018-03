Gran finale di "Una fetta di teatro": ecco "Cuccioli e il bambù blu"

Gran Finale di Una Fetta di Teatro con il Capi e l’Assistente in Cuccioli il bambù blu, domenica 15 aprile alle ore 17 al Teatro Sant’Anna. Alla fine dello spettacolo avverrà anche l’estrazione della tessera abbonamento vincitrice del Mini Cuccioli Box.



Maga Cornacchia ha dato vita a una pianta magica, il Bambù blu, che ha la possibilità di inquinare il mondo. Ma i Cuccioli non sanno che basta solo s orare con un dito la pianta per essere trasformati in pietra! Il Capi e l’Assistente, insieme ai bambini, avranno il compito di avvisarli in tempo e di estirpare la pianta male ca per sconfiggere Maga Cornacchia.



Grazie a “Una fetta di teatro”, un format ideato da Gli Alcuni, le giovani generazioni, con i propri genitori, avranno l’occasione di scoprire e vivere il teatro, con le sue storie e le sue fascinazioni, grazie a linguaggi che sono sempre nuovi ma anche attenti al particolare pubblico a cui tutto il lavoro di programmazione è dedicato.